Palestinos e israelenses comemoram acordo entre Israel e Hamas - Israelenses e palestinos saíram às ruas para comemorar o primeiro passo de um acordo que pode encerrar a guerra em Gaza. Líderes mundiais e organizações também se manifestaram.Palestinos e familiares de reféns israelenses comemoraram na madrugada desta quinta-feira (09/10) a confirmação de que Israel e o grupo Hamas aceitaram o primeiro passo para alcançar um acordo de paz que que deve encerrar a guerra em Gaza. O plano prevê a libertação de todos os reféns, vivos ou mortos, e também o retorno de prisioneiros palestinos.

Em Gaza, onde a maioria das mais de 2 milhões de pessoas foi deslocada devido aos bombardeios israelenses, jovens foram avistados aplaudindo a iniciativa em meio às ruas devastadas, e mesmo com ataques israelenses seguindo ativos em algumas partes do enclave.

"Obrigado, Deus, pelo cessar-fogo, pelo fim do derramamento de sangue e das mortes. Não sou o único feliz, toda a Faixa de Gaza está feliz, todo o povo árabe, o mundo inteiro está feliz. Obrigado e todo o meu amor àqueles que estiveram ao nosso lado", declarou Abdul Majeed Abd Rabbo, na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.