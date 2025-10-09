Papa pede acolhida a imigrantes e denuncia "economia que mata" em seu 1° documento - Em exortação apostólica, Leão 14 diz que "em cada imigrante rejeitado há o próprio Cristo" e que "pobres não existem por acaso". Posicionamento ecoa postura de seu antecessor, o papa Francisco.Em sua primeira exortação apostólica de seu pontificado, o papa Leão 14 fez um apelo para que o combate à pobreza e o acolhimento a imigrantes esteja no centro da missão da Igreja Católica.

Marcado por um forte tom social, o texto ecoa os apelos de seu antecessor, o papa Francisco, que criticava de forma contundente as políticas anti-imigração, em especial as encampadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"A Igreja, como uma mãe, acompanha aqueles que caminham", escreveu Leão 14 no documento intitulado Dilexi te ("Eu te amei"). "Onde o mundo vê ameaças, ela vê filhos, onde se constroem muros, ela constrói pontes. Ela sabe que em cada migrante rejeitado há o próprio Cristo que bate à porta", escreveu.