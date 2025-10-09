Putin reconhece culpa da Rússia em queda de avião da Embraer - Presidente admitiu que míssel russo explodiu próximo a aeronave da Azerbaijan Airlines em 2024, causando a morte de 38 pessoas.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu pela primeira vez nesta quinta-feira (09/10) a responsabilidade de seu país no desastre envolvendo um avião fabricado pela brasileira Embraer, cuja queda no Cazaquistão causou a morte de 38 pessoas em dezembro de 2024.

Durante uma reunião com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Putin reconheceu que as forças de defesa aérea da Rússia haviam lançado dois mísseis para destruir drones ucranianos na manhã do acidente, e que, por uma "falha técnica", eles explodiram a apenas 10 metros da aeronave.

Na ocasião, um voo da Azerbaijan Airlines que partiu de Baku com destino à Rússia teve seu pouso programado na cidade russa de Grozny desviado após problemas em seu GPS e uma aparente explosão levar a uma "perda de controle" da aeronave.