UE discute o que pode ser chamado de "salsicha"

A maioria do Parlamento Europeu concorda e votou a favor da proibição nesta quarta-feira (08/10) em Estrasburgo.

Por isso, nomes de espécies animais específicas em produtos à base de plantas também passariam a ser proibidos. Uma designação como "carne de frango de soja" deixaria de ser permitida.

A indústria da carne acolhe favoravelmente a decisão, enquanto defensores dos consumidores, grupos ambientalistas e a oposição no Parlamento Europeu a criticam.

Mesmo dentro do PPE já havia antes divergências sobre esta proposta. Muitos eurodeputados do bloco conservador alemão composto por União Democrata Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU), que integra o PPE, votaram contra.

Peter Liese (PPE), da comissão parlamentar do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Segurança Alimentar, votou contra a proposta e lamenta a decisão. "Não devemos enganar os consumidores. Se uma embalagem diz 'hambúrguer vegetariano' ou 'salsicha vegetariana', todos podem decidir se querem ou não comprá-la. Acredito e espero que a discussão não vá adiante."

Outros críticos foram ainda mais explícitos. "Enquanto o mundo está em chamas, o PPE não tem nada melhor a fazer esta semana do que nos arrastar para um debate sobre salsichas e escalopes", disse a eurodeputada do Partido Verde Anna Cavazzini à DW.