Cessar-fogo entra em vigor na Faixa de Gaza, e milhares de palestinos começam a voltar para casa - Milhares de palestinos caminham em direção ao norte do enclave, de volta para o que restou de suas casas. Acordo prevê a libertação dos 48 reféns em poder do Hamas dentro de 72 horas.O acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza entrou em vigor às 12h desta sexta-feira (10/10, 6h de Brasília), após o recuo das tropas israelenses. Com isso, tem início agora a primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a paz no território palestino.

"O acordo de cessar-fogo entrou em vigor às 12h (hora local)", confirmaram as Forças de Defesa de Israel (FDI).

A partir deste horário, começa a correr o prazo de 72 horas acordado para a libertação dos 48 reféns israelenses que continuam em poder do grupo islâmico palestino Hamas desde o início da guerra, há dois anos.