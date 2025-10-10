Congresso no Peru derruba presidente, e interino assume - Dina Boluarte foi destituída por "incapacidade moral", em meio a acusações de corrupção e enriquecimento ilícito. Presidente do Congresso, José Jerí, deve ocupar cargo de presidente interino até as próximas eleições.O presidente do Congresso do Peru, o direitista José Jerí, assumiu na madrugada desta sexta-feira (10/10) o posto de presidente interino do país, após a destituição relâmpago nesta quinta-feira da presidente Dina Boluarte, primeira mulher a ocupar o cargo.

Ela foi destituída pelo Congresso, encerrando de forma abrupta seu mandato de dois anos e dez meses e longe de ter cumprido a promessa de pacificar o país, marcado por protestos duramente reprimidos, mortes e escândalos de corrução.

O parlamento peruano empossou Jerí como chefe de Estado até as próximas eleições gerais, convocadas para abril de 2026, conforme determina a Constituição quando o presidente não dispõe de vice. No caso de Boluarte, ela era a vice do esquerdista Pedro Castillo, também destituído, no fim de 2022.