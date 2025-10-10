Distrito de Berlim aplica multa inédita por cobrança abusiva de aluguel - Proprietária foi multada em 26,2 mil euros por aluguel 190% acima da média e terá que ressarcir inquilino. Cobrança excessiva é proibida por lei na Alemanha, mas punições são raras.Um distrito de Berlim emitiu uma multa inédita contra uma moradora por cobrança excessiva de aluguel. Esta é a primeira vez que a subprefeitura de Friedrichshain-Kreuzberg aplicou a medida, anunciada nesta quinta-feira (09/10).

Segundo as autoridades, a proprietária multada cobrava um aluguel 190% acima do índice de referência para um apartamento de 38 metros quadrados na capital alemã. Por lei, os aluguéis não podem superar 20% da média.

O departamento de Habitação de Friedrichshain-Kreuzberg, responsável por processar a infração administrativa, impôs uma multa de 26,2 mil euros (R$ 165 mil) e exigiu o reembolso de outros 22,2 mil euros (R$140 mil) ao antigo inquilino que apresentou a queixa.