Em Berlim, vice de Haddad busca verba para novo fundo florestal

"O TFFF é uma espécie de instrumento financeiro que endereça o desafio da mudança climática que tem duas grandes características. A primeira é que ele, uma vez constituído, se pereniza no tempo – por isso o nome 'para sempre' do fundo. Mas a gente precisa de um impulso inicial, tanto dos países que a gente deseja como cofundadores junto ao Brasil quanto do mercado financeiro. E assim, ele tem total condição de passar a ser um instrumento permanente de suporte e de apoio financeiro às florestas tropicais", disse Durigan.

"E o segundo elemento fundamental é que ele foge do que é tradicional e já conhecido no ambiente do multilateralismo, por constituir um investimento e não uma doação. No caso do TFFF estamos falando de um investimento em prol das florestas tropicais no mundo, onde haverá um pagamento de juros para os investidores", sublinhou.

Além de ter tido conversas com representantes de governos e de entidades do mercado financeiro em Londres e Berlim, Durigan participou nesta quarta-feira de um painel de discussão na capital alemã sobre as relações entre a Europa e a América do Sul.

Debate

O evento, promovido pela Embaixada do Brasil em Berlim em cooperação com a Fundação Friedrich Ebert (FES) – ligada ao Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) –, reuniu acadêmicos, sindicalistas, representantes de indústrias e da diplomacia alemã. Entre os participantes, também esteve o presidente do PT, Edinho Silva, que visitou Berlim a convite da FES.

Proteção climática, sustentabilidade, transição energética, justiça social, defesa da democracia, extremismo de direita, laços comerciais e multilateralismo nas relações internacionais de ambos os continentes estiveram entre os principais tópicos abordados na mesa-redonda. O debate foi mais uma oportunidade para que Edinho e Durigan promovessem na capital alemã não só a COP30 em Belém como o FTTT.