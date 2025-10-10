Empresas apostam em plantas que coletam metais estratégicos

"A meta mínima que buscamos é cerca de um terço de tonelada de níquel por hectare", disse ele.

As plantas do gênero Odontarrhena absorvem o metal e o armazenam. Depois de colhidas e secas, cerca de 2% do seu peso seco é níquel. A Metalplant tritura e queima as plantas, deixando um concentrado cinzento, ou "bio-minério". As cinzas são lavadas e, com o uso de ácido sulfúrico, transformadas em líquido. Em seguida, são filtradas e cristalizadas em sulfato de níquel, um recurso muito procurado para uso em baterias de grande porte, como as de carros elétricos.

Rejeitos e resíduos tóxicos na mineração convencional

"O impacto ambiental da fitomineração é baixo", defende Antony van der Ent. Pesquisador da Universidade de Wageningen, na Holanda, ele é um dos pesquisadores mais ativos do mundo na área de fitomineração e consultor da Botanickel, outra empresa do ramo.

O setor espera ganhar relevância diante dos danos ao meio ambiente causados pela mineração convencional, como o desmatamento de grandes áreas de terra e a produção de muito mais resíduos e detritos tóxicos, que podem vazar para o meio ambiente e envenenar pessoas e ecossistemas. Devido ao processamento intensivo em energia, a atividade é responsável ainda por altas emissões de gases de efeito estufa. Com 10 a 59 toneladas de emissões por tonelada de metal, o níquel é especialmente poluente.

A fitomineração propõe mitigar esses impactos. "Uma quantidade enorme de carbono é capturada pela cultura metálica. Ela é liberada de volta na atmosfera durante a incineração das plantas, mas isso significa que você obtém níquel altamente puro com emissões de carbono próximas de zero", afirma van der Ent.