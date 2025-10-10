Macron reconduz premiê quatro dias após demissão

Após o anúncio, Lecornu disse que aceitou a missão "por dever". "Precisamos encerrar a crise política", afirmou.

A França vive um impasse político desde que Macron convocou eleições antecipadas no ano passado. O pleito resultou em um Parlamento ainda mais dividido, separado em três grandes blocos: a aliança de esquerda, o bloco centrista – aliado de Macron – e a ultradireita, nenhum dos quais detém maioria absoluta.

Lecornu entregou cargo por pressão sobre gabinete

Aliado fiel de Macron e ex-ministro da Defesa, Lecornu havia renunciado na última segunda-feira, apenas 14 horas após anunciar seu gabinete. Suas escolhas foram criticadas por aliados e opositores por manter nomes do governo anterior na chefia das pastas. A principal polêmica se concentrou no nome de Bruno Le Maire, ex-ministro das Finanças, reconduzido à Defesa.

Sob pressão, Lecornu entregou o cargo e disse que sua missão estava terminada, mas concordou em permanecer por mais dois dias na função para dialogar com todos os partidos políticos e verificar se havia desejo por novas eleições.

Após consultas, Lecornu indicou a Macron que a maioria absoluta da Assembleia Nacional rejeita uma nova dissolução do Parlamento, que poderia colocar também a permanência do presidente em xeque.