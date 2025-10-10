"O Agente Secreto" confronta Brasil com passado mal resolvido

Mas o diretor também foi fundo nas lendas e pilhérias que ocuparam o imaginário de sua geração. "Eu venho de uma cidade que – ainda bem – é muito irreverente, de muitas, muitas formas", argumentou, durante uma das sessões de pré-estreia em Berlim.

Apesar de ser um thriller político sangrento com toques de realismo fantástico, a obra tem a qualidade histórica de transmitir a "sensação" daquele tempo, ainda presente no país, definiu o diretor. "O filme vem desse momento recente, de um ex-presidente que será preso, que tentou trazer de volta elementos muito conhecidos pelo regime militar", afirmou, em referência à condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

A obra faz ainda alusão a episódios trágicos recentes da memória nacional, como a morte do menino Miguel, que tinha apenas cinco anos quando caiu do nono andar de um prédio de luxo onde sua mãe trabalhava como empregada doméstica no Recife, em junho de 2020.

A mãe da criança, a empregada doméstica Mirtes Renata Souza, precisou levar Miguel consigo para o trabalho, já que a escola estava fechada naquele momento da pandemia de covid-19. Enquanto Mirtes descia para passear com o cachorro da família, Miguel ficou sob os cuidados da patroa, Sari Corte Real. Imagens das câmeras de segurança mostram a criança chorando, tentando encontrar a mãe, e sendo colocada sozinha no elevador por Sari. Miguel apertou botões aleatoriamente, saiu no nono andar e caiu de uma altura de cerca de 35 metros.

Condenada a sete anos de prisão pela morte do menino, Sari Corte Real nunca chegou a ser presa, já que foi autorizada a recorrer em liberdade.

No filme, uma patroa ficcional aparece no local de trabalho de Marcelo (Armando) para prestar depoimento e é confrontada pela doméstica desesperada, mãe do garoto morto, apenas para ser protegida por policiais.