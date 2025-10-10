Opositora venezuelana María Corina Machado ganha Nobel da Paz - Oposicionista a Nicolás Maduro é homenageada pelo "trabalho incansável promovendo os direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia",Oposicionista ao governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, María Corina Machado ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2025 por sua luta pela democracia na Venezuela, anunciou nesta sexta-feira (10/10) o Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo.

Ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014 que foi considerada favorita às últimas eleições presidenciais na Venezuela e foi há dois anos tornada inelegível pelo regime de Nicolás Maduro, ela foi reconhecida "por seu trabalho incansável promovendo os direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", afirmou JorgenWatne Frydnes, presidente do comitê.

"No último ano, a Srta. Machado foi forçada a viver escondida.Apesar das sérias ameaças à sua vida, ela permaneceu nopaís, uma escolha que inspirou milhões. Quando autoritáriostomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", prosseguiu.