Que papel a UE pode assumir na reconstrução de Gaza? - Após cessar-fogo em Gaza, países europeus e árabes reuniram-se às pressas em Paris para discutir a reconstrução do território palestino. Na prática, porém, papel dos europeus ainda é bastante vago.Em Paris, em meio a discussões sobre o papel da União Europeia na reconstrução de Gaza após o cessar-fogo acordado por Israel e Hamas na última quinta-feira (09/10), o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, frisou que a ajuda às pessoas na região deve começar o mais rápido possível: "Estamos prontos para levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza imediatamente".

Wadephul participou no mesmo dia de uma conferência convocada às pressas na capital francesa, com colegas de países europeus e árabes. Segundo ele, é preciso agir rapidamente, pois "milhares de pessoas continuam ameaçadas lá".

Antes disso, quando ainda estava em Belfast, na Irlanda do Norte, para participar da conferência dos Bálcãs Ocidentais, o alemão comentou sobre sua proposta, feita no início da semana, de convidar o Egito para uma nova reunião que definiria o "quadro político" para a reconstrução de Gaza. "Tendo sempre em vista que, no final, deverá haver uma solução de dois Estados", ressaltou.