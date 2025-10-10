Roqueiro brasileiro na mira da Stasi é tema de podcast da DW

A informação de um show dos Stones na Berlim dividida tinha circulado, primeiro, na Rias, a rádio oficial do setor americano, que ficava do lado Ocidental. Mas isso não impedia que a emissora fosse captada, clandestinamente, pelos jovens da Alemanha Oriental. A Rias divulgava não só informações com a perspectiva do lado capitalista da Guerra Fria, mas também tocava música. Principalmente o rock and roll.

O estilo de Elvis Presley e Chuck Berry tinha sido banido da Alemanha Oriental em 1965, numa resolução do Partido Socialista Unificado da Alemanha (SED), que era quem comandava o país. Os camaradas temiam que o estilo preferido dos cabeludos influenciasse "negativamente" os cidadãos e servisse como um meio de infiltração das potências ocidentais no bloco socialista.

Miguel Carmo, no alto da rebeldia da juventude, já era um crítico contumaz do sistema político da Alemanha do Leste. Filho de Ana Montenegro, militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) exilada em Berlim Oriental, Miguel achava que a República Democrática da Alemanha (RDA) não era socialista o bastante.

O episódio dos Rolling Stones é um dos mais simbólicos não só na história do brasileiro, que foi para a prisão alguns dias depois por vários meses, mas também da Alemanha Oriental. Em 7 de outubro de 1969, no aniversário dos 20 anos da RDA, o governo socialista e a Stasi colocaram em ação uma operação especial.

Intitulada "Stafette", ela tinha como objetivo coibir as aglomerações no entorno do Muro de Berlim de uma multidão de roqueiros cabeludos, que tinham ido, de todas as partes da Alemanha Oriental, para a capital, com a esperança de enfim escutar os Rolling Stones.

Essa ação das autoridades da Alemanha Oriental teve como resultado não só um embate direto da polícia com os fãs dos Stones, mas também a detenção de mais de 400 pessoas – cerca de uma centena delas chegou a ficar semanas na prisão, de acordo com informações oficiais do governo da Alemanha.