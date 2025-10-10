Sanções inócuas? Armas de Putin têm peças do Ocidente

O presidente ucraniano criticou duramente seus aliados ocidentais, já que quase todos os componentes constam em listas de sanções internacionais e não podem – ou não poderiam – ser exportados para a Rússia: "Se determinados países abandonarem seus reprováveis planos de fornecer componentes importantes para a produção de mísseis e drones à Rússia, a ameaça diminuirá drasticamente", escreveu na plataforma X.

Rotas tortuosas

Especialista em sanções da Escola de Economia de Kiev (KSE), Benjamin Hilgenstock afirma que os controles de exportação para muitos desses elementos foram introduzidos logo no início da ofensiva russa, na primavera de 2022. "Posteriormente, foram reforçados e ampliados para outros grupos de produtos, mas, basicamente, já existem desde o início desta guerra", pontua.

Nos últimos três anos e meio, somente a União Europeia (UE) aprovou um total de 18 pacotes de sanções contra a Rússia. Em julho deste ano, o bloco reforçou significativamente as proibições de exportação dos chamados bens de dupla utilização, ou seja, produtos que podem ser usados tanto para fins civis quanto militares.

E, mesmo assim, "esses componentes continuam chegando à Rússia por meio de caminhos tortuosos", segundo Hilgenstock. Na maioria das vezes, há toda uma série de intermediários envolvidos: na China, nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia, no Cazaquistão ou em países do Cáucaso.

"Em muitos casos, uma empresa ocidental vende um componente estrutural de forma totalmente legal a um parceiro comercial em outro país. Este, por sua vez, revende-o, e assim por diante, até que, em algum momento, ele acaba nas mãos de alguém que vende e envia para a Rússia", explica Hilgenstock.