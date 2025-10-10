UE vive aumento "alarmante" de pessoas desabrigadas, diz ONG

A análise comum mais recente foi feita em 2021, na ocasião do censo populacional e habitacional realizado nos estados-membros. À época, um total de 1,1 milhão de pessoas foram tomadas como "sem teto ou em formas não convencionais de moradia" na União Europeia.

A partir de novas pesquisas nacionais, a Feantsa estima que a situação se agravou, uma vez que os resultados apontam para um crescimento da população sem moradia.

"Essas estatísticas traçam um quadro profundamente alarmante, mostrando que a situação de rua está em ascensão na maioria dos países e até se agravando rapidamente em alguns estados-membros", diz o relatório.

O cenário se deteriorou, por exemplo, em países como Finlândia, cuja população desabrigada aumentou nos últimos dois anos, marcando a primeira alta na última década.

Já a Irlanda registrou um salto de 292% entre 2014 e 2023 na quantidade de adultos em situação de rua ou acomodados em abrigos, totalizando 9.347 em dezembro de 2023. Na Dinamarca, esse contingente cresceu 20% desde 2009.

Alemanha tem meio milhão sem moradia permanente