As questões em aberto do acordo de paz entre Israel e Hamas

O segundo dia de cessar-fogo entre Israel e o Hamas ficou marcado pelo retorno de meio milhão de palestinos à Cidade de Gaza, onde encontraram um cenário de destruição após dois anos de conflito. Neste sábado, as duas partes confirmaram que cumprirão suas promessas e uma cúpula que contará com a presença do presidente americano, Donald Trump, foi marcada no Egito para acompanhar a implementação dos termos do tratado de paz.

A frágil relação entre os dois lados da disputa, porém, deixa dúvidas sobre até que ponto o pacto será de fato implementado e expõe as questões que ficaram em aberto e devem ser discutidas somente em uma segunda fase de negociações.

Entre elas, Israel quer garantir que o grupo palestino entregue suas armas e deixe Gaza. Também exige que um governo pós-conflito para o território palestino não seja estabelecido sob o domínio do Hamas ou da Autoridade Palestina, que administra a Cisjordânia. Por sua vez, o Hamas demanda que Israel retire completamente suas tropas e não tenha permissão para reiniciar os ataques.