Conceição Evaristo: "O Brasil se tornou um país menos cínico"

Depois da sua candidatura, várias mulheres foram eleitas, além do músico Gilberto Gil e do indígena Ailton Krenak. "Hoje celebramos a eleição de Ana Maria Gonçalves como a primeira mulher negra a ser eleita para a ABL. Já entrei para a Academia Brasileira de Letras, mesmo sem ter uma cadeira lá. O papel agora é da ABL de pensar a minha ausência ou a minha presença lá dentro", afirma.

Em 2024, ao se tornar a primeira mulher negra eleita para a Academia Mineira de Letras (AML) em 115 anos da instituição, a escritora disse que não gostaria de ser só "representatividade" ou "enfeite" na entidade – na sua avaliação, um risco que muitos negros correm ao alcançarem posições de destaque no Brasil.

"Se formos procurar, por exemplo, nas grandes empresas, nas Forças Armadas, nas comunidades acadêmicas, vamos encontrar uma ou outra pessoa negra em lugar de destaque. Mas não podemos esquecer que essa é uma exceção", alerta. Esses espaços "ainda têm uma maioria de pessoas brancas – é preciso haver uma paridade maior em todos os setores".

"A literatura forma consciências"

Considerada uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira contemporânea, a autora teve duas obras citadas em um ranking da Folha de S.Paulo dos 25 Melhores Livros Brasileiros do Século 21: Olhos d'água e Ponciá Vicêncio. Também ganhou o troféu Juca Pato de intelectual do ano, entregue pela União Brasileira de Escritores, em 2023.

Para Evaristo, ao quebrar estereótipos, a literatura negra – que ela confirma estar em expansão – pode ajudar a reduzir o racismo na sociedade brasileira: "Personagens com suas próprias potências, qualidades e defeitos acabam falando à humanidade de cada pessoa que lê."