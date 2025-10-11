Estudo reescreve a história do Templo de Karnak, no Egito

O solo sobre o qual o templo foi fundado se formou quando os canais dos rios avançaram para oeste e leste, criando uma ilha de terreno elevado no que hoje é a região leste-sudeste do local. Essa ilha emergente lançou as bases para a ocupação e a construção inicial de Karnak.

Ao longo dos séculos e milênios seguintes, os canais dos rios em ambos os lados do local divergiram ainda mais, criando mais espaço para o desenvolvimento do complexo do templo, conforme puderam confirmar os pesquisadores.

Essa nova compreensão da paisagem do templo apresenta semelhanças com um antigo mito da criação egípcia, levando a equipe a acreditar que a decisão de localizar o templo ali pode estar relacionada às visões religiosas de seus habitantes.

Conexão entre mitologia e localização do templo

Textos egípcios do Império Antigo indicam que o "Deus Criador" se manifestou como um terreno elevado emergindo do lago. Segundo os pesquisadores, a única área conhecida de terreno elevado cercada por água na região é a ilha onde Karnak foi fundado.

A tese dos arqueólogos, portanto, é que as elites tebanas escolheram a localização de Karnak para ser a morada de uma nova forma de "Deus Criador", em alusão a Amon-Rá, o deus supremo do Egito Antigo, já que o local se encaixava perfeitamente no cenário mitológico das terras altas emergindo da água circundante como a origem da formação do Universo.