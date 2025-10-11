Geração Z rejeita "fast furniture" e aposta em móveis usados - Conscientes do crescente impacto ambiental da indústria moveleira, consumidores mais jovens lideram o interesse por peças duráveis e reutilizáveis.Cada móvel do apartamento de Daniel Santos em Berlim tem uma história. Há a escrivaninha que o levou aos antigos subúrbios soviéticos da cidade, a estrutura da cama que ele carregou com a ajuda de cinco amigos, e a cômoda de quase um século que ele restaurou com cola e pregos.

Santos diz que é "louco" pensar que o antigo móvel amarelo-pálido que comprou de um neto se desfazendo dos bens da família "sobreviveu até agora". "Na verdade, há alguns dias, enviei fotos dele no meu quarto e ele ficou feliz em ver que a cômoda continua viva," contou à DW.

Santos faz parte de uma geração mais jovem cada vez mais consciente da enorme pegada de carbono produzida pela indústria de móveis. Por isso, preferem comprar peças usadas e não querem adquirir itens que serão descartados pouco tempo depois.