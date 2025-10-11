Morre a atriz vencedora do Oscar Diane Keaton, aos 79 anos

O filme também venceu o Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original, consolidando Keaton como uma das principais atrizes da indústria e um ícone de estilo excêntrico.

Vencedora do BAFTA e do Globo de Ouro, Keaton ainda recebeu outras três indicações ao Oscar, por Reds, As Filhas de Marvin e Alguém Tem Que Ceder.

Na saga O Poderoso Chefão, ela interpretou Kay Adams, namorada e posteriormente esposa de Michael Corleone, vivido por Al Pacino. Sua atuação na série de filmes lançados na década de 1970 impulsionou seu nome no mundo do cinema.

Keaton atuou em filmes até 2020

Em sua fase mais recente, Keaton estrelou dois filmes sobre mulheres idosas. Um deles, Poms (2019), conta a história de Martha, uma mulher com doença terminal que se muda para uma comunidade de aposentados para morrer, mas acaba formando um grupo de líderes de torcida composto por idosas.

Sobre envelhecer, Keaton disse em uma entrevista à agência de notícias AFP em 2019 que a vida ficou mais fácil. "Acho que sim, porque o que você tem a perder? É como se fosse a verdade. É isso. Você encara", disse ela.