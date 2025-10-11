Palestinos retornam para casa no segundo dia de cessar-fogo - Muitas famílias são vistas voltando a pé para o que restou de seus lares, e organizações alertam para necessidade urgente de entrada de ajuda humanitária. Em Israel, cresce expectativa sobre retorno de reféns.Um enorme contingente de palestinos exaustos retornam para suas casas destruídas neste sábado (11/10), um dia após o cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hamas entrar em vigor.

O porta-voz da defesa civil de Gaza, Mahmud Bassal, disse que cerca de 200 mil palestinos se deslocaram para o norte do território desde a tarde de sexta. Muitas famílias fazem a pé esse percurso, ao longo da estrada costeira com vista para as praias arenosas em direção à Cidade de Gaza, a maior área urbana do enclave e uma das mais atacadas por Israel, que alega tratar-se de um bastião do Hamas.

Até a manhã de sábado, não houve relatos de quebra do cessar-fogo. O acordo, firmado entre as duas partes com a interferência do presidente americano, Donald Trump, marca um passo importante para acabar com uma guerra devastadora de dois anos, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, quando cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas.