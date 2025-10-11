Trump inicia demissões de servidores e culpa shutdown - Mais de 4.000 funcionários públicos receberam suas cartas de desligamento, parte da estratégia do presidente americano de enfrentar a paralisação do governo e o impasse orçamentário com democratas.A Casa Branca iniciou um processo de demissão em massa de funcionários federais, enquanto pressiona os democratas no Congresso para encerrar a paralisação do governo, em vigor desde 1º de outubro. O governo do presidente Donald Trump tem falhado em conseguir um acordo para aprovar uma medida de financiamento que garanta o funcionamento da máquina pública, o que levou ao chamado shutdown.

O anúncio dos cortes veio na sexta-feira (10/10), em linha com as ameaças de Trump de eliminar agências e reduzir a força de trabalho no serviço público federal. A Casa Branca determinou que mais de 4.000 funcionários sejam demitidos em um primeiro momento, o que pode mudar, caso a crise evolua.

O governo indicou ainda que colocará 750 mil servidores públicos em licença forçada, devido ao impasse orçamentário. Não há definição clara de quais órgãos e cargos serão prejudicados, mas há demissões em curso ou rumores de cortes nas áreas de saúde, assistência social, educação, comércio, energia, segurança interna, e até no próprio Tesouro.