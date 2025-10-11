Trump rompe trégua comercial com a China e retoma ofensiva tarifária - Presidente americano anunciou sobretaxa de 100% sobre produtos chineses após Pequim ampliar restrições a exportações de minerais críticos. Disputa coloca em dúvida realização de cúpula Trump-Xi.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu a guerra comercial com a China nesta sexta-feira (10/10) ao anunciar barreiras tarifárias adicionais de 100% sobre produtos chineses. A decisão encerra uma trégua acordada entre as duas maiores economias do mundo, que negociavam alternativas ao tarifaço imposto pela Casa Branca.

Trump também anunciou novos controles de exportação sobre "qualquer software crítico" à China. As medidas começam a valer em 1º de novembro, nove dias antes do prazo acordado para retomar as medidas contra Pequim, que estavam suspensas.

O presidente americano ainda colocou em dúvida a realização de uma reunião previamente anunciada com o presidente chinês Xi Jinping, marcada para o final de outubro na Coreia do Sul, dizendo que "parece não haver motivo para isso".