Ajuda começa a chegar a Gaza após garantia de liberação de reféns - Caminhões com comida e outros suprimentos básicos acessam o enclave palestino após o Hamas confirmar que começará a libertar reféns israelenses na manhã de segunda-feira; Trump se prepara para "cúpula de paz".Grupos de ajuda humanitária começam neste domingo (12/10) a intensificar os esforços de socorro a Gaza, devastada por dois anos de guerra, sob um novo acordo de cessar-fogo em vigor desde a tarde de sexta-feira. Os envios foram autorizados após o grupo extremista Hamas confirmar que começará a libertar reféns israelenses na manhã de segunda-feira.

Ao mesmo tempo, palestinos continuam a retornar às áreas evacuadas pelas forças israelenses em busca de suas casas, a maioria delas reduzidas a escombros. Dos cerca de 2 milhões de palestinos, 90% tiveram que se deslocar durante a guerra.

Segundo os termos da primeira fase do acordo, a ajuda deve chegar em grande quantidade, diante do quadro de fome generalizada causado pelo bloqueio imposto por Israel. Entidades se preparam para enviar cerca de 600 caminhões com alimentos e suprimeiros médicos por dia. Os caminhões terão que ser inspecionados pelas forças israelenses antes de serem autorizados a entrar.