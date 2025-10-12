China acusa Trump de elevar tensão comercial e ameaça reação

A Casa Branca afirma que o governo chinês rompeu o acordo com os EUA ao expandir, na última semana, a lista de elementos de terras raras controlados para exportação. Os minerais críticos têm sido centrais nas tratativas tarifárias americanas com diversos países do mundo, incluindo o Brasil.

O movimento de Trump derrubou ações de grandes empresas de tecnologia, preocupando também companhias estrangeiras que dependem da produção chinesa de terras raras processadas e ímãs de terras raras. A expectativa é que a decisão possa reabrir a guerra comercial entre os países e volte a impactar o comércio internacional.

China defende controle sobre terras raras

A declaração do Ministério do Comércio da China neste domingo foi a primeira resposta direta ao anúncio repentino de Trump.

A pasta afirmou que seus controles de exportação sobre elementos de terras raras foram motivados por uma série de medidas tomadas pelos EUA desde negociações bilaterais com a China ocorridas em setembro. Pequim citou o veto a empresas chinesas em uma lista comercial americana e a imposição de taxas portuárias sobre navios ligados à China como exemplos.

"As ações dos EUA prejudicaram gravemente os interesses da China e minaram o ambiente das negociações econômicas e comerciais bilaterais, e a China se opõe resolutamente a elas", disse o ministério.