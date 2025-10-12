Enchentes e deslizamentos no México matam dezenas de pessoas - País foi atingido por temporais particularmente fortes, causando transbordamento de rios e destruição; mais chuvas são esperadas nos próximos dias, elevando risco de novos deslizamentos.Enchentes causadas por chuvas torrenciais mataram pelo menos 41 pessoas no México nos últimos dias e deixaram um rastro de destruição, conforme informou o governo no sábado (11/10).

A defesa civil do país relatou chuvas intensas em 31 dos 32 estados, com o transbordamento de rios, aldeias inteiras inundadas, deslizamentos de terra e estradas e pontes derrubadas.

O estado central de Hidalgo está entre as áreas mais afetadas, com as autoridades locais relatando pelo menos 22 mortos, 1.000 casas danificadas e 90 comunidades inacessíveis às equipes de resgate, informou a secretaria federal de segurança.