Paquistão fecha fronteira com Afeganistão em meio a combates - Confrontos com dezenas de mortos escalam tensão entre o governo paquistanês e o regime afegão. Conflito foi desencadeado após ataques de reduto do Talibã e ofensiva aérea contra Cabul.Dezenas de combatentes foram mortos em confrontos noturnos na fronteira entre Paquistão e Afeganistão, segundo ambos os lados informaram neste domingo (12/10), no episódio mais grave de violência entre os vizinhos desde que o Talibã assumiu o poder em Cabul.

O exército paquistanês informou que 23 de seus soldados foram mortos nos confrontos. O Talibã disse que nove de seus combatentes morreram.

Os dois lados alegam ter causado perdas muito maiores ao inimigo. O Paquistão afirmou ter matado mais de 200 combatentes do Talibã afegão , enquanto o Afeganistão disse ter matado 58 soldados paquistaneses.