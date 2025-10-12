Pesquisa mostra que "lobo mau" tem medo de humanos - Experimentos em um bosque da Polônia comprovam que os lobos fogem ao escutar vozes humanas. Descoberta reabre o debate sobre medo e convivência com o animal.É possível que a imagem que temos do "lobo mau" precise ser reajustada. Um grupo internacional de cientistas assegura que os lobos (Canis lupus) não são os predadores terríveis narrados nas histórias fictícias, mas animais que sentem muito medo dos humanos, segundo detalha em um estudo recente publicado na Current Biology.

"O medo do lendário 'lobo mau' dominou a percepção pública sobre os lobos durante milênios e influi consideravelmente nos debates atuais sobre o conflito entre os seres humanos e a fauna silvestre", pontua comunicado divulgado pela Universidade do Oeste de Ontário, no Canadá.

No entanto, até "quando existem leis para protegê-los, os lobos temem profundamente o 'superpredador' humano", continua a instituição.