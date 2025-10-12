Presidente de Camarões é favorito à reeleição, aos 92 anos - Paul Byia é o chefe de Estado mais velho do mundo, no poder há 43 anos, com um histórico de repressão à oposição. Se reeleito para um oitavo mandato, poderá liderar o país até os 99 anos.A maioria dos 8 milhões de camaroneses aptos a votar na eleição presidencial deste domingo (12/10) conheceram apenas um governante em toda a sua vida. Paul Biya, de 92 anos, é o chefe de Estado mais velho do mundo, no poder há 43 anos. Se for reeleito, como indicam as projeções, poderá ocupar o cargo por mais sete anos – até os 99.

Biya enfrenta 11 adversários, incluindo o ex-porta voz de seu governo Issa Tchiroma Bakary, de 79 anos, que renunciou em junho após 20 anos ao lado do presidente. Bakary se tornou a principal força da oposição depois que o candidato Maurice Kamto, que então desempenhava esse papel, foi impedido de concorrer.

Kamto ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2018, mas sua candidatura foi vetada este ano pelo Conselho Constitucional. Grupos de direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch, alertam para como a medida minou a credibilidade do processo eleitoral.