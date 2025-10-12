Quem foram as primeiras mulheres viajantes?

De acordo com Paula Carvalho, jornalista e historiadora que organizou uma obra sobre a viajante suíça Isabelle Eberhardt (1877–1904), os textos mostram que as mulheres sempre viajaram, uma vez que o deslocamento é natural ao ser humano. A novidade é a descoberta e o interesse recente pelos relatos femininos, que são menos numerosos do que os masculinos.

"Primeiro, tem a questão da alfabetização, porque homens eram de classe mais alta, então tinham mais acesso à educação e à alfabetização. Segundo, há a questão da validação, de eles acharem que o que escrevem é importante", afirma a organizadora de Direito à vagabundagem: As viagens de Isabelle Eberhardt. "Por isso, se vê muito mais relatos de viagens de mulheres em cartas e diários do que em livros."

Para a historiadora e pesquisadora da Universidade São Paulo (USP) Stella Maris Scatena Franco, esses lançamentos são fruto de uma tendência mais ampla que começa nos anos 1960: a expansão de pesquisas de teoria feminista e de movimentos de mulheres.

"Esse é um momento rico de consolidação de estudos críticos que tiveram que buscar um espaço na academia, no âmbito das letras e da produção literária. Então esse momento é de consagração dessas lutas, de produção intelectual, debates", explica.

As primeiras viajantes

O primeiro relato de viagem escrito por uma mulher do qual se tem conhecimento é o de Egéria, que estudiosos inferem ter sido uma freira. A pesquisadora portuguesa e autora do livro Mulheres Viajantes, Sónia Serrano, a chama de "padroeira das viajantes modernas". Ela viajou, acompanhada de homens do clero e de oficiais do Império Romano, à Terra Santa. Tudo indica que a empreitada se deu no século 4 e durou três anos.