Como apresentadores do tempo viraram alvo do ódio online

Para Gloninger foi a gota d'água numa série de assédios que ele vinha recebendo desde que assumira o cargo de meteorologista-chefe da emissora. Ele chamou a polícia e se mudou para um hotel com sua esposa.

Associados à comunicação sobre a mudança climática, apresentadores de TV passaram a sofrer com o aumento da desinformação e das teorias da conspiração que alimentam o ódio online. Gloninger, por exemplo, incluía com frequência a discussão sobre mudanças climáticas em seu trabalho na televisão.

Depois de assumir o cargo em Des Moines, ele adaptou a cobertura televisiva para a opinião dominante no estado, que é mais cética em relação à mudança climática. Iowa tem se consolidado como reduto conservador.

Gloninger tentou relacionar o tema a experiências cotidianas, como o impacto da seca na agricultura da região. Foi então que os e-mails começaram a chegar – primeiro, com críticas comuns, depois, com ameaças mais agressivas.

Ele percebeu que os telespectadores estavam politizando a ciência. "Eles diziam: estamos cansados dessa agenda de esquerda", disse Gloninger. "Isso nunca deveria ser uma questão política, pois é uma ciência corroborada por 99% da comunidade acadêmica."

Uma longa história de desinformação