Crise fiscal na França: o que a Itália tem a ensinar? - A crise política e econômica francesa parece se aprofundar cada vez mais: governos caem, orçamentos seguem indefinidos e a dívida pública só aumenta. A Itália já esteve em situação parecida.A crise política na França não dá sinais de que vai arrefecer. A recondução de Sébastien Lecornu como primeiro-ministro na última sexta-feira (10/10), quatro dias após renunciar com apenas 27 dias no cargo, pode até ter afastado a necessidade de novas eleições, mas não salva por completo a segunda maior economia da UE.

O risco é que se repita o cenário de 2024, quando o orçamento de 2025 não foi acordado a tempo de ser debatido e aprovado até o final do ano. Devido à instabilidade política, ele teve que ser então "realocado" para o ano seguinte – o que, na prática, significa que o orçamento antigo foi usado até que um novo fosse finalmente acordado em fevereiro.

Embora essa solução de curto prazo evite o risco de uma paralisação do governo ao estilo americano, ela não resolve em nada os problemas econômicos de longo prazo do país: a dívida e finanças públicas francesas.