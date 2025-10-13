Dá pra tomar banho de rio no meio da cidade? Alguns rios na Europa mostram que sim - Sena e Isar viram atrações no verão europeu com trechos liberados para banho, graças a melhorias no saneamento e endurecimento das leis ambientais.No coração de Munique, na Alemanha, o rio Isar é uma atração alternativa de lazer — e, especialmente no verão, de refresco — para uma região sem praia no sul do país. O rio atravessa o Jardim Inglês, um dos parques mais famosos da cidade. Flutuar à toa pela correnteza das águas é o alívio do calor tanto para quem mora, quanto para quem está de visita. O rio cruza a zona central da metrópole alemã, que tem mais de 1,4 milhão de habitantes e, ainda assim, é próprio para banho.

Uma explicação inicial para a qualidade da água é o percentual de esgoto tratado na Alemanha: mais de 96% da população está conectada ao sistema público de saneamento, que tem quase 10 mil estações de tratamento, evitando que os dejetos cheguem aos rios. Por outro lado, no Brasil, esse número não chega a 4 mil, com mais do que o dobro de habitantes do país europeu.

Mas nem sempre foi assim. Há algumas décadas, os rios alemães eram altamente poluídos, principalmente com resíduos de origem industrial. Com a criação do Ministério do Meio Ambiente, em 1986, uma legislação ambiental mais rigorosa foi estabelecida, o que obrigou as empresas a implementarem medidas mais sustentáveis.