Ex-presidente francês Sarkozy será preso na próxima semana - Tribunal informou que ex-líder deverá cumprir pena de cinco anos, em prisão em Paris, por financiamento ilegal de campanha vindo da Líbia, o que o tornará o primeiro ex-presidente francês preso.O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy será levado no próximo dia 21 para uma penitenciária em Paris para cumprir a uma pena de cinco anos de prisão por sua campanha presidencial de 2007 ter recebido financiamento ilegal da Líbia. Ele se tornará, assim, o primeiro ex-chefe de Estado francês a ir para a prisão

Sarkozy compareceu nesta segunda (13/10) ao Ministério Público Financeiro Nacional para saber a data e o local de sua prisão. Ele havia recorrido, sem sucesso, contra a sentença anunciada pelo Tribunal Correcional de Paris em 25 de setembro.

O político de centro-direita de 70 anos, que foi presidente de 2007 a 2012, foi condenado, em primeira instância, por conspiração criminosa ao permitir que assessores solicitassem ao regime líbio de Muammar Khadafi financiamento para a campanha presidencial.