Gêmeos alemães que eram reféns do Hamas se reencontram - Gali e Ziv Berman passaram mais de dois anos em cativeiro em locais separados e são libertados no âmbito do acordo de paz para Gaza.Os gêmeos teuto-israelenses Gali e Ziv Berman, que foram mantidos reféns na Faixa de Gaza, se reencontraram nesta segunda-feira (13/10) após mais de dois anos, depois de terem sido libertados pelo grupo radical palestino Hamas, sob os termos do acordo de paz para Gaza apoiado pelos EUA.

Eles estão no grupo dos últimos 20 reféns israelenses soltos pelo grupo radical palestino, após 738 dias de cativeiro.

Os jovens de 28 anos foram sequestrados numa cidade fronteiriça israelense durante os ataques de 7 de outubro de 2023 e mantidos em cativeiro separadamente.