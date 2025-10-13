"Guerra acabou", diz Trump ao chegar a Israel - Presidente dos EUA vai se encontrar com familiares dos reféns israelenses e discursar no Knesset antes de seguir para o Egito, onde participará de cúpula pela paz.O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, chegou na manhã (horário local) desta segunda-feira (13/10) a Israel, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyhau e pelo presidente Isaac Herzog, assim como por membros da delegação americana que já estavam em Israel, liderados por seu genro, Jared Kushner, e sua filha Ivanka Trump.

"A guerra acabou", disse Trump ainda a bordo da aeronave presidencial Air Force One, acrescentando que "as pessoas estão cansadas" e o plano de paz vai ter sucesso por causa disso.

O presidente fez essas declarações após ser questionado sobre um comentário de Netanyahu, que sugeriu que as operações militares de Israel na Faixa de Gaza não haviam terminado completamente.