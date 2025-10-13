Hamas liberta os 20 últimos reféns israelenses vivos

Também Matan Zangauker (25), sequestrado em sua casa em Nir Oz junto com sua companheira; os irmãos argentinos Ariel (28) e David Cunio (35), o primeiro capturado com sua namorada no kibutz Nir Oz e o segundo em sua casa com sua esposa e filhas gêmeas; Avinatan Or (32), cuja namorada foi capturada e posteriormente resgatada em junho de 2024; e Eitan Horn (38), argentino sequestrado enquanto visitava seu irmão mais velho.

Antes deles, os sete primeiros a serem soltos, momentos antes, chegaram ao território israelense sob os cuidados de membros das Forças de Defesa de Israel (FDI).

"Os reféns que retornam, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa Dalal, Omri Miran e Matan Angrest, acompanhados por integrantes das Forças de Defesa de Israel (FDI), cruzaram a fronteira para o Estado de Israel há pouco", diz a mensagem publicada às 9h30 (horário local, 3h30 de Brasília).

Eitan Mor tem 25 anos e foi feito refém enquanto trabalhava como segurança no festival Nova; os irmãos gêmeos Gali e Ziv Berman (27) foram sequestrados em sua casa no kibutz Kfar Aza; e Guy Gilboa Dalal (24) foi feito refém no festival de música.

Matan Angrist (22) servia como soldado e foi capturado em seu tanque em chamas no kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) é o mais velho dos reféns e foi capturado em seu veículo, na frente de sua esposa e filhos; e Alon Ahel (24) é um dos quatro frequentadores do Nova que estavam no abrigo onde outras 16 pessoas foram mortas.

O primeiro destino dos reféns é a base de Reim, localizada perto da fronteira com Gaza, onde eles passam por uma avaliação de saúde para depois encontrarem suas famílias.