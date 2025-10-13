Nobel de Economia premia pesquisa de crescimento sustentável - Prêmio é concedido a trio de pesquisadores Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, por explicarem "o crescimento econômico impulsionado pela inovação".O Nobel de Economia de 2025 foi concedido ao americano-israelense Joel Mokyr (EUA/Israel), ao francês Philippe Aghion e ao canadense Peter Howitt, anunciou nesta segunda-feira (13/10) a Real Academia Sueca de Ciências em Estocolmo.

Eles são homenageados este ano por "terem explicado o crescimento econômico impulsionado pela inovação", afirmou o comitê do Nobel da Real Academia Sueca de Ciências.

Mokyr ganhou metade do prêmio, de 11 milhões de coroas suecas (R$ 6,1 milhões), "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico", enquanto Aghion e Howitt dividiram a outra metade "pela teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa", comunicou o comitê.