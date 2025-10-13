Palestinos em Gaza retornam às ruínas e à incerteza

"A guerra acabou, graças a Deus, mas só depois de ter matado tudo dentro de nós. Matou amigos, parentes e vizinhos. Destruiu Gaza. Nos transformou em destroços psicológicos. Plantou doenças em nós, causadas pela falta de medicamentos, pelos deslocamentos e pela poluição", disse Hamad. "Espero que a guerra nunca mais volte e que nunca mais tenhamos que sentir medo."

As Nações Unidas estimam que cerca de dois terços dos edifícios de Gaza tenham sido danificados ou destruídos desde o início da guerra. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, calcula que mais de 67 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas durante os dois anos de guerra. Uma comissão independente do Conselho de Direitos Humanos da ONU se referiu à guerra como um genocídio, uma alegação que Israel nega veementemente.

"Israel criou inimigos por muitos anos"

O palestino Mahmoud Afif, pai de seis, estava entre os que permaneceram na Cidade de Gaza mesmo com a intensificação das operações dos militares israelenses para tomá-la e ocupá-la. Ele disse que não tinha dinheiro para o transporte ou para acomodação no sul.

"Eu estava me deslocando entre três locais diferentes no oeste da Cidade de Gaza e, graças a Deus, nenhum dos meus filhos foi morto, e eu continuo vivo", disse ele por telefone a partir da Cidade de Gaza. Sua casa em Beit Lahiya, porém, foi arrasada.

"Perdi minha casa, aquela pela qual trabalhei incansavelmente durante toda a minha vidam, para construí-la com meus irmãos, tudo por causa do Hamas e de Israel", disse. "Tudo o que aconteceu em Gaza nos últimos dois anos não resultou em nada. Pelo contrário, empurrou Gaza anos para trás, enquanto Israel criou inimigos por muitos anos pela frente."