Assine UOL
Notícias

Palestinos em Gaza retornam às ruínas e à incerteza

Palestinos em Gaza retornam às ruínas e à incerteza - Ao voltarem para suas casas após início do cessar-fogo na Faixa de Gaza, muitos se deparam apenas com escombros. Com dois terços do território destruídos e um futuro incerto, esperança de paz permanece frágil.A palestina Nesreen Hamad, mãe de três filhos, aguardou ansiosamente notícias do marido, que fizera a árdua viagem até o bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza. Ela permaneceu em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, para onde sua família havia sido deslocada.

"Meu marido foi à nossa casa em Sheikh Radwan hoje [domingo (12/10)]. Sabíamos que havia sido bombardeada, mas vê-la com os próprios olhos tornou tudo ainda mais doloroso", disse Hamad à DW por telefone. A casa foi completamente destruída, e grande parte do bairro está irreconhecível.

O marido dela está entre as dezenas de milhares de pessoas que retornaram ao norte da Faixa de Gaza depois que Israel anunciou um cessar-fogo, ao meio-dia de sexta-feira . Desde então, vídeos mostram um fluxo constante de pessoas, muitas a pé, seguindo para o norte pela estrada costeira de Gaza.

Acordo com questões em aberto

Semana passada, após negociações indiretas e aceleradas, o grupo radical palestino Hamas, sediado em Gaza, e o governo de Israel concordaram com um plano de 20 pontos proposto pelos Estados Unidos. O acordo visa pôr fim à guerra de dois anos entre Israel e o Hamas para alcançar uma paz duradoura no Oriente Médio.

Mas muitas das questões mais controversas do ambicioso plano ainda precisam ser discutidas em detalhes. Como parte da primeira fase, o Hamas libertou nesta segunda-feira os 20 reféns vivos que permaneciam em Gaza. Em seguida, Israel começou a libertar quase 2 mil prisioneiros palestinos, entre condenados à prisão perpétua e detidos sem acusação formal. Os restos mortais dos 28 reféns israelenses que morreram em cativeiro também deverão ser entregues nos próximos dias.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, que é considerado uma organização terrorista pelos EUA e pela UE, lançou ataques contra várias comunidades israelenses e contra participantes do festival de música eletrônica Supernova Sukkot Gathering, que acontecia perto da Faixa de Gaza. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas nesses ataques, e 251, levadas para Gaza como reféns.

A guerra "matou tudo dentro de nós"

Embora Hamad esteja aliviada com o fim dos bombardeios israelenses, perder sua casa foi mais um golpe doloroso em dois anos de deslocamento e sobrevivência. Ela disse que sua família foi deslocada 17 vezes.

Continua após a publicidade

"A guerra acabou, graças a Deus, mas só depois de ter matado tudo dentro de nós. Matou amigos, parentes e vizinhos. Destruiu Gaza. Nos transformou em destroços psicológicos. Plantou doenças em nós, causadas pela falta de medicamentos, pelos deslocamentos e pela poluição", disse Hamad. "Espero que a guerra nunca mais volte e que nunca mais tenhamos que sentir medo."

As Nações Unidas estimam que cerca de dois terços dos edifícios de Gaza tenham sido danificados ou destruídos desde o início da guerra. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, calcula que mais de 67 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas durante os dois anos de guerra. Uma comissão independente do Conselho de Direitos Humanos da ONU se referiu à guerra como um genocídio, uma alegação que Israel nega veementemente.

"Israel criou inimigos por muitos anos"

O palestino Mahmoud Afif, pai de seis, estava entre os que permaneceram na Cidade de Gaza mesmo com a intensificação das operações dos militares israelenses para tomá-la e ocupá-la. Ele disse que não tinha dinheiro para o transporte ou para acomodação no sul.

"Eu estava me deslocando entre três locais diferentes no oeste da Cidade de Gaza e, graças a Deus, nenhum dos meus filhos foi morto, e eu continuo vivo", disse ele por telefone a partir da Cidade de Gaza. Sua casa em Beit Lahiya, porém, foi arrasada.

"Perdi minha casa, aquela pela qual trabalhei incansavelmente durante toda a minha vidam, para construí-la com meus irmãos, tudo por causa do Hamas e de Israel", disse. "Tudo o que aconteceu em Gaza nos últimos dois anos não resultou em nada. Pelo contrário, empurrou Gaza anos para trás, enquanto Israel criou inimigos por muitos anos pela frente."

Continua após a publicidade

Apesar do cessar-fogo e da retirada parcial das Forças de Defesa de Israel (IDF) para uma linha dentro do território, dentro da primeira fase do acordo, os militares mantêm o controle de pelo menos 53% da Faixa de Gaza, segundo autoridades israelenses. Um porta-voz das IDF disse que muitas áreas no norte, leste e sul permanecem bloqueadas e alertou que entrar nelas implica risco à vida.

À espera de notícias do norte

A jovem palestina Faten Lubbad, de Sheikh Radwan, também ouviu de parentes que sua casa havia sido destruída. Apesar do perigo e dos seguidos deslocamentos, a família dela tentou permanecer perto de sua casa, no norte da Cidade de Gaza. Mas, em setembro, a intensificação dos ataques israelenses os forçou a fugir para Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde ela e sua família se refugiaram numa antiga cela de prisão.

Lubbad disse que não vê mais futuro em Gaza. "Voltar para o norte não faz sentido se perdemos nossa casa. Podemos viver lá temporariamente até que nossos passaportes sejam emitidos [e então] escapar do inferno de Gaza, primeiramente para o Egito ou qualquer outro país", disse Lubbad. "A guerra em Gaza pode ter acabado, mas o inferno continua. Não sabemos que futuro nos espera", acrescentou.

Dúvidas sobre a manutenção do cessar-fogo

A ansiedade continua alta em Gaza, com muitos moradores duvidando da duração do cessar-fogo. Em meados de março, Israel rompeu um acordo anterior e retomou sua ofensiva. Nos últimos dias, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que Israel retornará à guerra se o Hamas não for desarmado e Gaza não for totalmente desmilitarizada.

Continua após a publicidade

Embora os combates tenham cessado, a dor e o trauma permanecem. Os serviços de emergência em Gaza afirmam que usarão o cessar-fogo para começar os trabalhos de recuperação de corpos. Acredita-se que milhares estejam soterrados sob os escombros de casas destruídas. Já outros foram enterrados às pressas em covas improvisadas à beira da estrada ou em quintais, já que os combates impediram funerais adequados.

Nesreen Hamad, assim como outras mães, se preocupa com o futuro. Seus filhos não recebem educação formal há dois anos, e grande parte do sistema de saúde de Gaza foi destruída. Embora o acordo mediado pelos EUA estabeleça que a ajuda deve entrar em Gaza, ainda não está clara a quantidade de assistência humanitária Israel que deixará passar.

Quem irá governar Gaza?

Há também a questão de quem irá governar Gaza. O plano proposto inclui a criação de um governo tecnocrático palestino, supervisionado por figuras internacionais, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, e sem o Hamas.

Muitos palestinos dizem que se sentem excluídos do processo de tomada de decisões. "Não quero o Hamas nem qualquer facção palestina", disse Hamad. "Qualquer organismo internacional que possa nos governar e reconstruir Gaza seria bem-vindo."

Esse sentimento foi ecoado por Mahmoud Afif. "Não sei quem governará Gaza, mas sei que não quero ninguém da era anterior", disse ele, referindo-se ao Hamas, que tomou Gaza violentamente em 2007 e expulsou a Autoridade Palestina, que governa áreas da Cisjordânia ocupada.

Continua após a publicidade

"Espero, pelo bem dos meus filhos, que quem quer que lidere construa um futuro melhor para eles", disse Afif.

Autor: Tania Krämer (de Jerusalém), Hazem Balousha

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.