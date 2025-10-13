Papa Leão 14 promete a Lula visita ao Brasil em hora "oportuna" - Presidente brasileiro esteve com Leão 14 pela primeira vez, no Vaticano, durante viagem à Itália para tratar do combate à fome. Pontífice confirmou que não vai participar da COP30 em Belém.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o papa Leão 14 não viajará a Belém para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), mas que visitará o Brasil "no momento oportuno", após se reunir com ele nesta segunda-feira (13/10), no Vaticano.

"Eu o convidei para vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia. Por conta do Jubileu [ano de renovação espiritual comemorado pela Igreja Católica a cada 25 anos], o papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém", declarou o presidente na na rede social X.

Foi o primeiro encontro entre os dois desde que o americano Robert Prevost foi eleito, em maio, e a terceira vez que Lula foi recebido como presidente por um papa no Vaticano. Antes, esteve com Bento 16, em 2008, e Francisco, em 2023. Como presidente, participou ainda dos funerais de João Paulo 2º, em 2005, e de Francisco, em abril.