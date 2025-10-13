Quais dúvidas pairam sobre plano de paz de Trump para Gaza? - Os detalhes do plano de paz que levou ao cessar-fogo em Gaza são deliberadamente vagos, dizem os negociadores. Muitas perguntas ainda permanecem, e as respostas podem trazer a paz ou o retorno dos combates.Vago e indefinido: especialistas concordam que essas são as melhores descrições do plano de cessar-fogo que o governo dos Estados Unidos conseguir levar adiante em Gaza.

Alguns observadores, incluindo os principais mediadores, afirmam que essa imprecisão foi deliberada e até mesmo necessária para que os oponentes – o grupo extremista Hamas, com sede em Gaza, e o governo de direita israelense – concordassem com alguma coisa.

Ainda há muito a ser negociado, e a falta de clareza alimenta temores de novos combates. "O fato de Israel e o Hamas terem concordado com a primeira fase de um plano de cessar-fogo é um primeiro passo importante", diz Hugh Lovatt, pesquisador sênior do programa do Oriente Médio e Norte da África do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), à DW.