Recifes de corais atingem ponto de não retorno, alertam cientistas - Diagnóstico foi feito por grupo de 160 cientistas de 23 países, que constataram a morte generalizada de corais e alertaram para possível irreversibilidade do quadro.Os recifes de corais quase certamente ultrapassaram um ponto de não retorno, à medida que oceanos esquentam e temperaturas mais elevadas não permitem sua sobrevivência, declarou o relatório Global Tipping Points 2025, divulgado nesta segunda-feira (13/10).

De acordo com o texto, a desaparição massiva dos recifes de corais é o primeiro ponto de não retorno do planeta, se não forem tomadas medidas urgentes contra o aquecimento global.

"Infelizmente, estamos praticamente certos de que ultrapassamos um dos pontos de não retorno para águas quentes e recifes de corais tropicais", afirma o líder da pesquisa, Tim Lenton, da Universidade de Exeter. A conclusão é assentada em observações de mortes "sem precedentes" de recifes de corais.