A polêmica indicação de Tony Blair à missão de paz em Gaza

Tudo isso aconteceu antes mesmo de Tony Blair ter nascido. O ex-primeiro-ministro britânico, nascido em 1953, pode vir a assumir uma espécie de mandato administrativo na região — pelo menos se for feita a vontade do presidente americano, Donald Trump, que, no início do mês, apresentou um plano de 20 pontos com o objetivo de pôr fim à guerra de dois anos na Faixa de Gaza.

O plano prevê a reconstrução de Gaza após o desarmamento da milícia terrorista Hamas. Durante esse período de transição, o território seria administrado por um governo de tecnocratas controlados e monitorados por uma equipe internacional: o "Conselho da Paz". Trump quer ele mesmo liderar esse órgão, mas Blair pode ganhar um papel de destaque. A ideia foi recebida com fortes críticas, e não apenas na região.

O político palestino e ativista dos direitos civis Mustafa Barghouti, por exemplo, declarou à emissora CNN que seria "melhor se ele [Blair] permanecesse em seu próprio país e deixasse os palestinos governarem a si mesmos, [...] em vez de nos submeter a um novo regime colonial".

O papel controverso de Blair na Guerra do Iraque

A Relatora Especial da ONU para os Territórios Palestinos, Francesca Albanese, foi ainda mais incisiva. "Tony Blair? De jeito nenhum!", escreveu ela na plataforma X: "Tirem as mãos da Palestina!". E acrescentou: "Será que não deveríamos nos encontrar em Haia?"

Albanese se referia à mancha mais sombria no currículo do ex-premiê britânico, que continua a moldar a imagem dele no Oriente Médio: seu papel na Guerra do Iraque, em 2003. Antes dela, Blair era um político de alto escalão, muito bem-sucedido e popular no Reino Unido. Eleito pela primeira vez em 1997, tornou-se inclusive o primeiro-ministro trabalhista com o mandato mais longo da história do país.