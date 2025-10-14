Entenda a crise em Madagascar impulsionada pela geração Z

"A partir de agora, todas as ordens militares, seja [de unidade] terrestre, aérea ou naval, virão do quartel-general do Capsat", declararam oficiais em um vídeo divulgado no último sábado.

Embora a Capsat não seja uma unidade de combate, ela controla aspectos cruciais do exército, como gestão de pessoal, apoio administrativo, logístico e serviços técnicos.

No domingo, a unidade nomeou o general Demosthene Pikulas como novo Chefe do Estado-Maior do Exército durante uma cerimônia com a presença e aval do então ministro das Forças Armadas. Eles pediram às forças de segurança do país que recusem quaisquer "ordens para atirar" nos manifestantes.

Após acusar os militares de colocarem em curso "uma tentativa de tomada de poder ilegal pela força, contrária à Constituição e aos princípios democráticos", Rajoelina deixou o país e divulgou um vídeo informando que estava em um "lugar seguro".

No dia seguinte, milhares de pessoas se reuniram em uma praça na capital, Antananarivo, reforçando apelos pela renúncia do presidente.

Segundo dados da ONU, pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas desde o início dos protestos. Rajoelina contesta os números, alegando que houve 12 óbitos e que os mortos eram "saqueadores e vândalos".