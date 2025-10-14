Mundo perdeu área de floresta do tamanho de SC só em 2024

Na Conferência do Clima da ONU em Glasgow, em 2021, mais de 140 países se comprometeram a interromper a destruição global das florestas até 2030 e restaurar 350 milhões de hectares de paisagens e florestas degradadas até lá.

Porém, segundo o relatório, "estamos fora de rota para deter e reverter o desmatamento até 2030" — e isso em grande parte graças à expansão da agricultura e aos incêndios florestais.

De acordo com especialistas, as florestas são inegociáveis na manutenção de um planeta saudável. "Elas são meio de subsistência para mais de um bilhão de pessoas, abrigo para mais de 80% das espécies de animais do planeta e ajudam a estabilizar o clima global, auxiliando a limitar o aquecimento médio em 1,5 °C", escrevem os autores do estudo.

Situação das florestas tropicais é especialmente preocupante

A maior preocupação dos pesquisadores é com o estado das florestas tropicais. Mesmo áreas remotas e até então intocadas sofreram grandes danos devido ao uso agrícola, construção de estradas e extração de lenha.

Na América Latina, Ásia, África e Oceania a leste da Austrália, incêndios devastadores destruíram 6,73 milhões de hectares — o equivalente a 1,5 estados do Rio de Janeiro. Em muitos casos, os incêndios foram provocados intencionalmente.