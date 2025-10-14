Comandante do Hamas, médicos e policial estão entre palestinos soltos

Os familiares muitas vezes não sabiam se seus parentes estavam detidos ou se haviam morrido em ataques, já que muitas vezes não havia confirmação de custódia. A maior parte deste grupo foi mantida em prisão administrativa, ou seja, sem acusação formal ou julgamento, sob leis aprovadas por Israel no início da guerra que permitiam a prisão imediata de "combatentes ilegais".

Grupo inclui membros do Fatah e Hamas

Também compõem o grupo 250 palestinos sentenciados há décadas a penas de prisão por ataques mortais contra israelenses, além de outros condenados por acusações menores, segundo o Ministério da Justiça de Israel.

A maioria foi presa e julgada no início dos anos 2000, quando eclodiu uma revolta palestina contrária à ocupação israelense, a Segunda Intifada. O conflito entre grupos armados palestinos e o exército israelense deixou centenas de mortos.

A lista dos 250 libertos, com idades entre 19 e 64 anos, inclui 159 vinculados ao Fatah, movimento político e militar palestino que controla a Cisjordânia, e 63 associados ao Hamas. Os demais não têm afiliação ou pertencem a grupos menores.

Mais da metade deles foi exilada por Israel e enviada ao Egito, onde devem ser então transferidos a outros países. O exílio é considerado por palestinos como uma penalidade grave, já que a circulação para entrar e sair de Gaza e da Cisjordânia costuma ser limitada, mesmo em períodos de paz, o que dificulta o encontro posterior com familiares.