Saúde mental: o maior desafio para professores no Brasil

A professora com 28 anos de experiência considera um privilégio poder se recuperar adequadamente, mas ainda se sente "fracassada". "Não é uma coisa que eu me orgulhe de fazer, muito menos que eu despreze. Mas, de certa forma, é frustrante pois me preparei tanto para ser uma boa professora e agora nem professora eu sou mais."

Patrícia sofre de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo. Em 2000, após enfrentar uma depressão pós-parto, iniciou tratamento com medicamentos e psicoterapia. Em 2004, após mudar de cidade, abandonou o tratamento e disse ter ficado relativamente bem durante alguns anos. Em 2012, 2014, 2019 e 2023, ela foi afastada para tratar da saúde mental. Nesse período, enfrentou divórcio, sobrecarga e crises de ansiedade em sala de aula.

Rafaella Pamela Ferreira, pós-graduada em neuropsicopedagogia e professora do ensino infantil há 15 anos no município de Palhoça (SC), explica que existe uma pressão para que professores exerçam sempre o máximo de produtividade, apesar de seus limites. "Você fica pensativo, com aquele aperto, aquela angústia, achando que não é um profissional bom suficiente para trabalhar com aquelas crianças."

Violência em sala de aula afeta alunos e professores

A violência em sala de aula é um dos principais fatores que comprometem o estado mental dos professores. Para Patrícia, esse foi o motivo de seu primeiro afastamento, em 2012, quando uma aluna de 11 anos a segurou pelo pescoço após ter o pedido de sair da sala negado. Na época, a professora precisou sair da sala para chorar.

Ferreira relata que também em 2012, no início de sua carreira, notou um aluno de 3 anos utilizando uma faca de brinquedo para representar violência contra bichos de pelúcia. Além disso, a criança fazia sempre desenhos com cores escuras e cenários violentos. Ela entendeu que isso poderia ser tanto algo próprio da criança quanto resultado de algo que estivesse acontecendo em casa.