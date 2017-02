Quem é o assessor de Trump que se declara o "Darth Vader" da política dos EUA

Getty Images Steve Bannon gosta de definir-se perante a imprensa como o vilão da saga "Guerra nas Estrelas"

Stephen Bannon, o chefe de estratégia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se estabeleceu em seus primeiros dias na Casa Branca como o cérebro de um plano político agressivo destinado, segundo suas palavras, a acabar com a "ordem" estabelecida e pôr o sistema de pernas pro ar.

Donald Trump falando ao telefone com líderes internacionais perante uma desordem de documentos e jornais na escrivaninha do Salão Oval com Bannon perdido em seus pensamentos diante dele: essa é a foto divulgada por veículos de comunicação que retrata bem os primeiros dias da convulsa presidência do magnata nova-iorquino.

O seu ex-chefe de campanha é agora o mais próximo conselheiro do presidente americano e, para surpresa de analistas e ex-altos funcionários, também terá um assento permanente no Conselho de Segurança Nacional, o órgão que aconselha sobre assuntos de guerra e paz, tradicionalmente reservado para a cúpula militar, de inteligência, diplomática ou científica.

"É escandaloso que Bannon, um supremacista branco, seja um membro permanente do Conselho de Segurança Nacional (NSC) e se descarte o chefe do Estado-Maior Conjunto e da Direção Nacional de Inteligência (dois postos que costumavam ser estáveis)", criticou na quinta-feira a líder da minoria democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Bannon gosta de definir-se perante a imprensa como o "Darth Vader" (famoso vilão da saga "Star Wars") da política americana.

O estrategista chefe também foi chamado pelo jornal "The New York Times" como "o presidente de facto" e pela revista "Time" como o "grande manipulador" por sua onipresença nas decisões mais audazes do Executivo.

Aos 63 anos, o braço direito de Trump tem uma dilatada e diversificada vida profissional: de oficial da Marinha passou a trabalhar em finanças no Goldman Sachs; posteriormente foi investidor audiovisual e, finalmente, em 2012, foi nomeado presidente do "Breibart News", um conglomerado digital transformado em alto-falante do nacionalismo e da alt-right (nova extrema-direita) americana.

Nos últimos anos, Bannon se movimentou desde as periferias do populismo nacionalista e das pequenas conferências em hotéis de pouca importância até o centro da vida política mundial, dando fôlego ao candidato Trump e aos comandantes de sua campanha, que centrou em mensagens isolacionistas, protecionistas e que apelavam aos instintos mais básicos das massas insatisfeitas.

AFP PHOTO / GETTY IMAGES / Drew Angerer Bannon é estrategista chefe do governo de Donald Trump

A marca de Bannon ficou patente no tom populista do discurso de posse de Trump e nos decretos para acelerar a construção de um muro na fronteira com o México ou para suspender o programa de refugiados e a emissão de vistos a sete países de maioria muçulmana.

Apesar do alarme suscitado por estas primeiras medidas, Bannon demonstrou durante anos sua predisposição a sabotar o sistema levando-o ao limite, e recentemente mandou a imprensa "manter a boca fechada", declarando-a o maior inimigo político da Administração ao qualificá-la como "partido da oposição".

Bannon disse no passado que o "caos" e a "escuridão" são algo desejável, e nesta semana comentou ao jornal "The Washington Post" que o que o mundo está assistindo é o "nascimento de uma nova ordem política".

Ruth Ben-Ghiat, professora de história da Universidade de Nova York, escreveu nesta quarta-feira em uma coluna de opinião que o que Trump e Bannon estão orquestrando tem todas as características de um "golpe de Estado", no qual o "choque e a confusão" deixam fora de jogo as forças políticas tradicionais.

Ben-Ghiat argumentou que o roteiro do "golpe" passa pela criação de um grupo fechado de pessoas leais que decidam assuntos saltando processos de tomada de decisões tradicionais (como demonstra a caótica e secreta execução do veto aos refugiados da semana passada) e expurgos internos que desarticulem o papel de controle de outros poderes do Estado.

Em meio à confusão, Trump e Bannon seguem executando uma espécie de truque de mágica que monopolizou o discurso midiático, alarmou empresários, políticos e governos estrangeiros e procura manter o presidente à frente de uma revolução política até 2024 (fim de um hipotético segundo e último mandato).

Para então o mundo saberá se o mantra do polêmico chefe de estratégia era, como disse em 2013, "acabar com o Estado (...), que tudo venha abaixo".