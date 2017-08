Hong Kong emite alerta máximo para chegada do tufão Hato

Tyrone Siu/Reuters Homem se agarra a poste em passagem de tufão por Hong Kong nesta quarta-feira

Hong Kong emitiu nesta quarta-feira (23) o seu alerta máximo para tempestades, diante da chegada do tufão Hato, que deve trazer fortes chuvas e possíveis inundações, e levou milhares de pessoas a deixarem suas casas momentaneamente no sudeste da China continental.

O observatório meteorológico de Hong Kong elevou nesta manhã o alerta para o nível 10, um indicador que não era registrado desde julho de 2012 e que revela que esta poderá ser uma das piores tempestades dos últimos anos.

O olho do tufão ficará mais perto de Hong Kong na quarta-feira pela tarde, cerca de 100 quilômetros a oeste, antes de tocar terra na província chinesa de Cantão.

Centenas de voos com saída ou chegada em Hong Kong foram cancelados e também estão suspensos os serviços de ônibus e balsas para as ilhas periféricas. A Secretaria de Educação anunciou que as aulas estão suspensas nesta quarta-feira, enquanto a Bolsa de Hong Kong permanece fechada, com possibilidade de seguir assim durante todo dia.

Tyrone Siu/Reuters Criança reage diante de grande onda provocada por fugão em Hong Kong

As autoridades meteorológicas da China, por sua vez, emitiram o seu segundo alerta mais alto de tempestades e milhares de pessoas foram evacuadas de várias províncias do sul do país.Segundo dados do serviço meteorológico chinês, o olho de Hato está 415 quilômetros a sudeste de Zhuhai (Cantão) e deve se mover para o noroeste a velocidades de entre 20 e 25 quilômetros por hora.As viagens de trens de alta velocidade entre Shenzhen e as províncias orientais de Fujian e Jiangxi foram canceladas, assim como os serviços na linha de Guangzhou-Nanning.É esperado que o tufão traga fortes chuvas às províncias de Cantão e Fujian e ondas enormes, de até dez metros, no Mar da China Meridional, que podem causar inundações e danos severos na região.